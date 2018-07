Voo da Gol sofre pane e pousa no Galeão Um voo da Gol que partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 67 passageiros, sofreu uma pane na manhã deste sábado e teve que pousar no aeroporto internacional do Galeão. Em nota, a companhia aérea informou que a parte que cobre o motor do avião - um Boeing 737-800 - se soltou durante o voo. "A aterrissagem e desembarque dos 67 passageiros transcorreram normalmente", segundo a nota da Gol. A empresa informa que o avião passará por manutenção e uma inspeção vai apurar as razões do incidente.