Voo da KLM que partiria de Paris para o Rio é cancelado O voo de número 444 da companhia aérea KLM, que partiria de Paris para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, teve que ser cancelado em razão da nevasca que atinge a França. Esta mesma aeronave faria a viagem inversa (Rio de Janeiro/Paris) às 22h25, no voo 445, que também foi cancelado.