Voo da TAP tem problema e avião retorna a Lisboa, diz TV

A emissora de televisão RTP informou que uma aeronave com cerca de 270 passageiros com destino à capital paulista teve de retornar ao aeroporto de Lisboa após a decolagem por volta das 6h30 (horário de Brasília). Após problemas nos reatores da aeronave, segundo a companhia, o avião sobrevoou o Oceano Atlântico, despejou o combustível e, após isso, aterrissou em segurança no aeroporto da capital portuguesa.

A RTP afirma que inúmeras pequenas peças metálicas teriam caído do avião sobre as localidades de Camarate e Catujal, nas proximidades da pista do Aeroporto de Lisboa. Vários automóveis tiveram os vidros quebrados com a queda. Antes disso, moradores da região afirmam ter ouvido o som de uma explosão. Os passageiros desembarcaram com segurança e devem embarcar em outro avião da TAP com destino a São Paulo ainda esta tarde.