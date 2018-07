Voo de helicóptero mostra roubo de petróleo no sul da Nigéria

ABUJA, NIGÉRIA - A reportagem da BBC sobrevoou a região do delta do rio Níger, no sul da Nigéria, onde o problema de roubo de petróleo dos oleodutos já causou muitas mortes.

A Nigéria e um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas o país poderia exportar muito mais se não tivesse tantos problemas de segurança na região da qual o petróleo é extraído.

Os moradores da região usam martelos e brocas e conseguem romper os oleodutos. Dessa forma, eles roubam o petróleo cru e refinam o produto de forma muito rudimentar, em grandes recipientes. A operação é perigosa, explosões acontecem quase diariamente e frequentemente causam mortes.

Força-tarefa

O governo da Nigéria criou uma força-tarefa com militares e policiais para enfrentar o problema, sem muitos resultados. O refino ilegal também causa muita poluição e a Shell, a maior companhia que atua na região, admite que suas operações poluem a área.

