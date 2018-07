Voo de Orlando a SP faz pouso em Miami após problema Após um problema técnico, um voo da companhia aérea TAM que decolou de Orlando, nos Estados Unidos, com destino a São Paulo teve de realizar hoje um pouso no aeroporto de Miami. Segundo a empresa, os passageiros do voo JJ9399 (Orlando - São Paulo/Guarulhos) vão prosseguir no voo extra JJ9374, que decolará de Miami às 4 horas (horário local) de amanhã.