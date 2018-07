Voo é desviado para Tom Jobim por suspeita de problema O voo 1024 da Gol, que partiu do Aeroporto de Congonhas com destino ao Santos Dumont, no Centro do Rio, teve de pousar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Passageiros foram informados de que a aeronave havia apresentado problemas na turbina. O voo deveria pousar às 13h12 no Santos Dumont e aterrissou às 13h30 no Tom Jobim, que tem pista mais extensa.