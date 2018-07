Vôo inaugura rota que pousa em pista de gelo na Antártida

Um avião com um grupo de cientistas australianos a bordo fez história pousando em uma pista feita de gelo na Antártida, nesta sexta-feira. O avião da Airbus foi o primeiro a aterrissar na pista de gelo Wilkins com passageiros a bordo, inaugurando uma nova rota aérea que liga a Austrália ao continente gelado. O vôo semanal partirá da cidade de Hobart, no sul da Austrália, durante o verão, entre outubro e março, e facilitará a vida de pesquisadores que agora poderão voar para a Antártida em quatro horas e meia, ao invés de ter que enfrentar a viagem de navio, que dura cinco semanas. A nova pista não será aberta para vôos turísticos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.