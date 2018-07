Voo que saiu do Rio com destino a Paris volta ao Galeão O voo 443 da companhia francesa Air France teve de retornar às 22h12 ao Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro, de onde decolou às 17h desta terça-feira com destino a Paris. A Infraero não soube informar porque o avião voltou ao aeroporto. Representantes da Air France no Brasil não haviam sido localizados até às 23h30.