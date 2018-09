Vôos cancelados causam tumulto em Cumbica O cancelamento de quatro vôos fretados da empresa Gol Transportes Aéreos, com destino a Buenos Aires, que deveriam decolar entre 23h20 e 23h30 de quarta-feira (21), do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, provocou revolta e tumulto envolvendo cerca de 500 passageiros. Eles ameaçam bloquear os vôos da companhia na manhã desta quinta-feira. A Infraero admite que os cancelamentos ocorreram, mas não confirma o número de vôos, nem informa o que o teria ocasionado. A assessoria da Gol, porém, afirma que foram motivados pelo mau tempo em Buenos Aires e a falta de teto para o pouso. Depois de 3 horas dentro das aeronaves, passageiros foram comunicados de que deviam descer e que seriam encaminhados a hotéis. A maioria, porém, rejeita esse traslado e espera a imediata solução do problema, com embarque assim que a situação se normalize na capital argentina. A empresa promete novos vôos para esse grupo para depois das 15h de hoje.