Voos com atraso neste sábado no País chega a 4,2% O número de voos domésticos atrasados nos aeroportos do País desde a zero hora somavam 31 (4,2% do total) até as 10 horas deste sábado, sendo que 8 deles (1,1%) estavam fora do horário na última hora, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O total de cancelamentos chegou a 29, o que corresponde a 3,9% das 743 operações domésticas programadas para o dia.