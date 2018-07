Voos comerciais voltam amanhã

Até então, só a concorrente OAS atuava no país caribenho, construindo uma rodovia de 86 quilômetros entre Les Cayes e Jeremi, orçada em US$ 94 milhões. "Há uma combinação entre a relação de confiança que mantínhamos com a American Airlines e a oportunidade de ajudar na reconstrução do Haiti", disse ao "Estado" o diretor da Odebrecht nos EUA, Antônio Pinto. Foi pelo aeroporto haitiano que entrou a maior parte da ajuda humanitária para os sobreviventes do terremoto que matou 200 mil pessoas. Ali também ocorreu uma das maiores disputas políticas envolvendo militares dos EUA, que controlavam o tráfego aéreo, e do Brasil, que comandam as forças de paz da ONU. JOÃO PAULO CHARLEAUX