Vôos da Aerolíneas Argentinas continuam atrasados Continuam os atrasos nos vôos da companhia Aerolíneas Argentinas vindos de Buenos Aires com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, Cumbica, em Guarulhos. Segundo o site da Infraero, dos três vôos previstos para hoje, dois chegarão com atrasos entre uma e duas horas. O vôo 1248, vindo da capital argentina, deveria pousar às 17h15 em São Paulo, mas, segundo a estatal, está confirmado para chegar às 18h15. Já o vôo 1244, com horário previsto de chagada à capital paulista às 18h55, deve pousar às 20h35.As partidas também estão fora do horário, segundo o site da Infraero. O vôo 1249 que deveria deixar São Paulo às 17h55 deste domingo, só seguirá para Buenos Aires às 19h00. Outro que estava previsto para sair do Aeroporto de Cumbica às 19h45, só decolará com destino à capital argentina às 21h20.O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, registrou um vôo atrasado vindo de Buenos Aires, previsto para aterrissar às 18h30 na capital fluminense, mas só pousará às 19h50. De acordo com a estatal, outro vôo vindo da capital argentina deve chegar no horário previsto. Já entre as três partidas com destino a Buenos Aires, uma foi cancelada - prevista para sair do Galeão às 18h35 - uma está atrasada e a outra está prevista para o horário estabelecido.Já no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), o site da Infraero mostrou dois vôos atrasados da companhia argentina. O vôo 1220, que tem como origem a capital argentina, deveria pousar no aeroporto gaúcho às 16h45 deste domingo, mas foi confirmado para as 21h30. Já o vôo 2962, que também vem de Buenos Aires, estava previsto para chegar a Porto Alegre às 19h20, mas, segundo a Infraero, deve pousar às 3h00. De acordo com o site da estatal, o vôo que deveria sair às 17h15 de Porto Alegre, com destino à capital argentina, só sairá às 22h00 deste domingo. Outro previsto inicialmente para as 20h30, só decolará do aeroporto gaúcho, segundo o site da Infraero, às 3h30.