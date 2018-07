Voos da Gol são normalizados no sul do País Assim como a TAM, a companhia aérea Gol voltou a operar normalmente hoje nos aeroportos de Florianópolis e Navegantes, em Santa Catarina, e também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os voos para a região sul do país foram interrompidos ontem devido às nuvens de cinzas do vulcão chileno Puyehue, que atingia a região.