Voos domésticos têm 10% de atrasos neste domingo

O maior número de voos atrasados neste domingo foi registrado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com 25 partidas em atraso, equivalente a 73,5% dos 34 voos previstos entre a meia-noite de ontem e o meio-dia deste domingo. Na última hora, seis voos estão atrasados no aeroporto da capital gaúcha, de acordo com a Infraero.

Em São Paulo, no Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, 10 dos 97 voos previstos estavam em atraso até o meio-dia. Na última hora, apenas três estão fora do horário previsto. No Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, apenas cinco dos 59 voos programados para hoje registravam atraso.

No Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, apenas cinco dos 59 voos programados até o meio-dia atrasaram. No Aeroporto Santos Dumont, apenas dois dos 31 voos previstos tiveram atrasos na manhã deste domingo. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek registrou atrasos em cinco dos 62 voos programados para este domingo.