Voos em atraso caem para 15,5% em todo o País

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, do total de 106 voos programados, 20,8% (22 voos) foram cancelados e 16% (17) estavam atrasados. Às 13 horas, as condições do tempo em Guarulhos não ofereciam restrições operacionais para aviação. Em Congonhas, na capital paulista, de um total de 70 voos programados, 10% dos voos foram cancelados (7), e 10% (7) também estavam com atraso.

Em Brasília (DF), que tem céu parcialmente nublado, estavam programados no período 72 voos, dos quais 2,8% (2) foram cancelados e 8,3% (4) estavam atrasados.

Segundo o boletim da Infraero, no Rio de Janeiro estavam programados 65 voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, com 7,7% de cancelamentos (5 voos) e 10,8% em atraso (7). O tempo está parcialmente nublado no Rio, segundo a estatal. No Aeroporto Santos Dumont, também na capital fluminense, estavam programados 37 voos, dos quais quatro (10,8%) foram cancelados e dois (5,4%) estavam atrasados.

Com relação aos 81 voos internacionais programados nos aeroportos do País até às 13 horas de hoje, 17,3% (14 voos) estavam atrasados e 9,9% (8) foram cancelados.

A companhia aérea TAM registrava o maior índice de atrasos até 13 horas: 23,9%. Em seguida aparecem Avianca (15%), Gol (12,9%) e Azul (11,4%). WebJet não tinha voos atrasados.