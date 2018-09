Voos em Buenos Aires podem ser retomados nesta noite As operações dos aeroportos de Buenos Aires podem ser retomadas ainda na noite de hoje, segundo o diretor-geral de infraestrutura e serviços aeroportuários da Administração Nacional de Aviação Civil (Anac), Fernando Jantus. Em entrevista ao canal de televisão C5N, Jantus disse que "as companhias poderão reprogramar suas operações" a partir das 21h (de Brasília). Segundo ele, a Anac já providenciou a peça de reposição que apresentou falhas na comunicação entre as torres de controle e as aeronaves.