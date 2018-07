Voos em Buenos Aires serão retomados às 21 horas

O comunicado informa que, de acordo ao último relatório emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional (SMN), a nuvem de cinzas emitida pelo vulcão chileno Puyehue "diminuiu seu teor e reduziu seu impacto". Portanto, continuou a nota, "o prognóstico para o resto do dia, assim como para as primeiras horas de amanhã, são favoráveis para a aeronavegação".

A Anac ressalva que o fenômeno climatológico é monitorado permanentemente e as condições de segurança dos voos são avaliadas constantemente, o que significa que estão sujeitas a mudanças. A nota lembra ainda que as restrições de voos para o Sul do país continuam em vigor.