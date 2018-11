Voos entre Brasil e EUA são normalizados nesta manhã

Segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os cerca de oito voos vindos de Orlando, Miami, Atlanta, Washington, Chicago e Nova York chegaram no horário no início desta manhã. Apenas um voo da companhia Delta, vindo de Nova York, foi cancelado.

Já entre as três partidas programadas para esta manhã para os Estados Unidos, um voo da Continental Airlines, para Newark, estava com previsão de partida com atraso de algumas horas. Segundo a Infraero, o voo deveria ter decolado ontem, às 23h05, e estava previsto para partir às 9h30 de hoje. Outros dois voos da TAM, um para Nova York e outro para Miami, estavam confirmados.

No Rio, um voo da TAM para Miami, com escala em São Paulo, que deve partir do Aeroporto Internacional Tom Jobim durante a manhã, estava confirmado, segundo a Infraero.