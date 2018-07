Voos mais baratos do País partem de Belo Horizonte Os voos que partem de Belo Horizonte têm o menor custo médio entre 76 municípios analisados pelo IBGE. O valor médio de um voo doméstico partindo da capital mineira era de R$ 186,23 em 2010. São Paulo e Rio de Janeiro vêm em seguida, com valores quase idênticos: R$ 209,24 e R$ 209,32. A cidade mais cara para se viajar de avião é Tabatinga, no Amazonas. Os voos que partem do município localizado na fronteira com o Peru e a 1,5 mil quilômetros de Manaus custam em média R$ 1.360. A pesquisa também analisou o tempo médio das viagens. Os voos partindo de Brasília têm a menor duração em média, de 1 hora e 58 minutos. Já os que partem de Tabatinga ocupam maior tempo do passageiro: 18 horas e 27 minutos.