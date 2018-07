Voos são retomados em Buenos Aires Os voos foram retomados nos aeroportos de Buenos Aires neste sábado após serem mais uma vez interrompidos, na sexta-feira, por causa das cinzas do vulcão chileno Puyehue. No Uruguai ainda há atrasos. Os aeroportos de Ezeiza, internacional, e Jorge Newbery, que serve linhas domésticas e com destino à América do Sul, retomaram a atividade gradualmente ao longo do dia de hoje.