Voos verdes entre México e Costa Rica A Aeroméxico anunciou o início dos seus Voos Verdes, todas as terças-feiras, entre a cidade do México e San José da Costa Rica, com aviões Boeing 737. As aeronaves utilizarão uma mistura de biocombustível e combustível de origem fóssil fornecida pela Aeroportos e Serviços Auxiliares (ASA). O biocombustível é uma mistura de hidrocarbonetos produzidos a partir de óleos de plantas. Para os voos semanais, serão utilizados 85% de combustível fóssil e 15% de biocombustível. / AFRA BALAZINA, KARINA NINNI E JOÃO CARLOS DE FARIA, ESPECIAL PARA O ESTADO COM AGÊNCIAS