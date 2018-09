Votação abre caminho para Mari Kiviniemi ser premiê da Finlândia

Kiviniemi, de 41 anos, é atualmente a ministra da administração pública e dos governos locais. Ela vai substituir o primeiro-ministro Matti Vanhanen, que anunciou em dezembro que não tentaria reeleição para o comando do partido.

Ela venceu contra o veterano do partido, o ministro da economia Mauri Pekkarinen com 57 por cento dos votos num segundo turno de votação interna numa conferência do partido.

Se, como se espera, Kiviniemi for aprovada para ser a primeira-ministra pelo parlamento, ela enfrentará sérios desafios.

A popularidade do Partido do Centro caiu em 2009 por causa de um escândalo de financiamento ilegal que também envolveu outros partidos da base governista. Uma pesquisa recente mostrou as intenções de voto no partido atrás da preferência pela agremiação governista e do principal partido de oposição, o Social Democrata.

Kiviniemi também terá de lutar para recuperar o crescimento da economia finlandesa, que depende de exportações. O produto interno bruto do país despencou 7,8 por cento em 2009 e a previsão para este ano é de crescimento modesto de 1,1 por cento.

A próxima eleição parlamentar será em abril de 2011.

Kiviniemi tomará posse antes do fim de junho e o governo da coalizão de quatro partidos deixará o poder temporariamente antes da mudança.

Vanhanen, que é o primeiro-ministro desde 2003, deixará o cargo no dia 18 de junho. Ele decidiu não tentar a reeleição porque terá de se submeter a uma cirurgia na perna que exigirá um longo período de repouso.