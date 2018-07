Votação da DRU na CCJ do Senado deve ficar para 5a

O relatório da proposta encaminhada pelos deputados ao Senado começou a ser lido na CCJ, mas a leitura foi interrompida porque a proposta não foi publicada no Diário Oficial do Senado.

De acordo com presidente da Comissão, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), a sessão deve ser retomada na manhã de quinta-feira.

A DRU é um instrumento que permite ao governo realocar livremente 20 por cento do que arrecada. Ela é considerada importante pelo Executivo, que argumenta que o mecanismo diminuiu o engessamento do Orçamento, permite o investimento da União em determinadas áreas sem aumentar seu endividamento e ainda auxilia na obtenção do superávit primário.

O Executivo afirma também que a prorrogação da DRU ganha ainda mais importância no momento atual de crise econômica internacional. O Palácio do Planalto tem pressa na prorrogação do instrumento até 2015, como prevê a proposta agora em tramitação no Senado, pois a DRU vence no final deste ano.

Além dessa proposta aprovada pelos deputados, tramita matéria semelhante no Senado. As duas devem ser anexadas uma a outra para encurtar o prazo de tramitação a agilizar a aprovação da matéria.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)