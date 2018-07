Votação de indicação para o STF depende de quórum, diz líder O relatório sobre a indicação de Teori Albino Zavascki para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) foi lido nesta quarta-feira em comissão do Senado, mas a votação dependerá de quórum em um momento que senadores se concentram nas campanhas em suas para as eleições municipais de outubro, afirmou o líder do governo na Casa, Eduardo Braga (PMDB-AM).