Votação de projetos sobre pré-sal no Senado deve se prolongar Os senadores iniciaram nesta quarta-feira a discussão do projeto que cria o Fundo Social e institui o regime de partilha para a exploração do petróleo da camada pré-sal, além do que trata da capitalização da Petrobras. Segundo previsão do líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR), as votações dos dois projetos devem se estender até as 23h.