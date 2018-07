Votação de royalties do petróleo fica para 2012--Lobão

Aprovado no Senado em outubro, o projeto tramita agora na Câmara dos Deputados. Nesta quinta-feira, uma fonte do governo já havia dito à Reuters que a votação teria de ficar para 2012, uma vez que, para passar este ano, o texto vindo do Senado teria de ser aprovado sem alterações e não há acordo para isso.

Segundo Lobão, o próprio governo não concorda integralmente com os números contidos no texto aprovado no Senado, relatado pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). "Os nossos números são diferentes dos números apresentados pelo senador," disse Lobão a jornalistas, sem entretanto especificar quais seriam esses números conflitantes.

Os Estados produtores também têm pressionado o governo a vetar eventuais perdas da arrecadação atual, resultante da mudança na forma de divisão dos royalties cobrados dos campos já concedidos - como, aliás, prevê a proposta que saiu do Senado.

Questionado se recomendaria à presidente Dilma Rousseff o veto ao texto de Rêgo, Lobão respondeu apenas que não tem uma opinião formada sobre o assunto.

CHEVRON

Ao comentar o vazamento de petróleo em um poço da Chevron na bacia de Campos, Lobão disse que "não é uma coisa boa, mas também não tem a gravidade que se anuncia."

O ministro, porém, reforçou que a Agência Nacional do Petróleo está investigando o caso e "vai aplicar os corretivos decorrentes da lei".

"Se a Chevron não está cumprindo a parte dela, mais severamente punida ela será", disse.

A petroleira norte-americana informou em comunicado nesta quinta-feira que "continua informando e cooperando integralmente com as agências do governo brasileiro como parte de sua resposta ao incidente".