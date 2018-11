Votação do Orçamento de 2011 é adiada para quarta-feira

A sessão da noite desta terça-feira foi suspensa porque governo e oposição não chegaram a um acordo com relação à intenção do Planalto de autorizar que 30 por cento das obras totais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) possam ser realocadas para outros setores que façam parte do programa. A oposição quer limitar essa flexibilidade a projetos do mesmo setor.

A comissão de orçamento retomará os trabalhos na manhã de quarta-feira.

(Reportagem de Leonardo Goy)