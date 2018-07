Votação italiana pode ser golpe para Europa e euro, diz centro-esquerda

A maioria das projeções mostraram a centro-direita à frente em regiões-chave necessárias para controlar o Senado. Dados sobre a Câmara baixa, o que inclui os eleitores mais jovens, ainda têm de ser informados.

Referindo-se à soma dos votos do bloco de centro-direita de Silvio Berlusconi e do Movimento 5-Star de Beppe Grillo, Enrico Letta, vice-líder do Partido Democrático (PD), disse: "Se esses resultados forem confirmados, então de 55 a 60 por cento de eleitores italianos votaram brutalmente contra o euro, a Europa, (a chanceler alemã, Angela) Merkel e a Alemanha. "

"Esta votação pode desferir um golpe muito pesado contra a Europa", disse ele na televisão estatal RAI. "Este é o início de uma semana muito complicada, em que um governo estável deveria estar se instalando para ajudar em uma prevista saída da crise, mas, em vez disso, podemos ter um governo totalmente instável."

(Reportagem de Steve Scherer)