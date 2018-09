Votação pela internet elege animal símbolo de São Paulo

Para a escolha do animal-símbolo foram selecionadas 15 espécies, entre elas o pica-pau-de-banda-branca (foto), o tico-tico e a suçuarana. "É incrível que uma cidade como São Paulo tenha uma fauna tão rica. Queremos divulgar a presença deles e fazer com que as pessoas respeitem os animais com quem dividem o espaço", diz o secretário Eduardo Jorge.

"Eu estou dividido entre votar em um animal urbano, como o sabiá-laranjeira, que é onipresente na capital, ou mais silvestre, como a suçuarana", diz Jorge. Para votar, basta acessar prefeitura.sp.gov.br/biodiversidade. O vencedor será conhecido em outubro.

SUSTENTABILIDADE

Brasil pode reduzir em 37% emissões de CO2

O Brasil pode diminuir as emissões de gases-estufa em até 37%, entre 2010 e 2030, sem comprometer o crescimento econômico e a geração de empregos, mostra relatório do Banco Mundial. A redução equivaleria à retirada de circulação de todos os carros do mundo por três anos. Seriam necessários para isso investimentos de US$ 20 bilhões a mais por ano na implantação de políticas voltadas para um cenário de baixo carbono, como investimentos em transporte público, aumento de produtividade agropecuária e conservação de florestas.

CÓDIGO FLORESTAL

Lei catarinense fere Constituição, diz AGU

A Advocacia Geral da União (AGU) opinou de modo favorável pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade , promovida pelo Partido Verde, em relação ao Código Ambiental de Santa Catarina. Segundo a AGU, o Código Ambiental de Santa Catarina (Lei estadual 14.675/2009) é inconstitucional. O PV sustenta que a lei afronta os ditames do art. 225 da Constituição Federal e colide com as normas estabelecidas no Código Florestal e na Lei da Mata Atlântica. Na quarta-feira, a AGU formalizou a entrega de seu posicionamento no Supremo Tribunal Federal.

ENERGIA

Suécia suspende moratória nuclear

Após 30 anos, a Suécia voltará a construir usinas nucleares. O Parlamento sueco aprovou ontem o fim da moratória nuclear por 174 votos a favor e 172 contra. A Suécia possui 10 reatores nucleares em operação, que fornecem 42% da energia do país. /