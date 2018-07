Voto decidirá sobre proibição de minaretes A Suíça vai às urnas neste fim de semana para um referendo sobre a proibição da construção de minaretes em mesquitas. O debate ganhou proporções internacionais e grupos radicais já alertam que a aprovação pode causar respostas violentas contra igrejas no Oriente Médio. O projeto contra as construções foi lançado pelo Partido do Povo Suíço, de direita.