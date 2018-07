Voto hispânico tem grande peso em vitória de Obama

WASHINGTON - O forte apoio dos eleitores hispânicos, o grupo demográfico que cresce mais rápido nos EUA, ajudou o presidente Barack Obama a garantir um segundo mandato na Casa Branca. O apoio ao democrata foi de cerca de 66%, de acordo com pesquisa Reuters/Ipsos no dia da eleição, aproximadamente em linha com a porcentagem que votou a favor dele quatro anos atrás.

Era crucial para Obama reter o cobiçado bloco de eleitores, especialmente porque ele perdeu apoio entre homens brancos, disse o cientista político Matt Barreto, da Universidade de Washington, que rastreou a intenção de voto hispânica por meses. Obama viu seu apoio cair de 41 por cento em 2008 para 36 por cento nestas eleições.

O presidente reeleito fez um grande esforço para cortejar os estimados 24 milhões de potenciais eleitores hispânicos, buscando superar algum descontentamento com suas políticas de imigração. Em setembro, Obama disse que "seu maior fracasso" foi a falta de uma ampla reforma da imigração, apesar de sua administração ter lançado um programa em junho que autoriza jovens imigrantes sem documentos a se candidatarem para trabalhos temporários.

"Nós vimos o entusiasmo com a posição de Obama crescer entre os hispânicos e os eleitores de forma geral após o anúncio de sua candidatura", disse Barreto. O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, o rival republicano de Obama, assumiu uma linha-dura sobre imigração, dizendo que imigrantes ilegais deveriam deixar o país, ou se "autodeportar", antes de fazer uma tentativa de obter a cidadania.

Os hispânicos são responsáveis por mais da metade do crescimento populacional dos EUA, de acordo com dados do censo de 2010. A população hispânica no sul, uma base republicana, cresceu 57 por cento entre 2000 e 2010, quatro vezes o crescimento da população geral da região.

A vitória de Obama, porém, coloca a agenda de imigração em suas mãos. Notavelmente, quando Obama elencou suas maiores prioridades bipartidárias em seu discurso de vitória, no início da manhã de quarta-feira, "arrumar o sistema de imigração" estava entre elas.