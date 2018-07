Votorantim avalia retomar investimentos O diretor-superintendente da Votorantim Metais, João Bosco Silva, disse ontem que a retomada dos investimentos pela empresa vai depender da volta da demanda no mercado internacional. Segundo ele, um dos projetos que está temporariamente suspenso é o que prevê a aplicação de US$ 400 milhões na instalação de uma fábrica de ferro níquel para a produção de 2 mil toneladas por ano, em Niquelândia, Goiás. O investimento foi suspenso em setembro do ano passado.