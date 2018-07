A Votorantim fechou a aquisição de 26,4 milhões de ações da Cimpor que pertenciam à Cinveste, segundo comunicado à imprensa.

O grupo brasileiro já havia fechado, no início do mês, a compra de ações representativas de 17,3 por cento do capital da Cimpor que pertenciam à francesa Lafarge, em troca de ativos no Brasil.

(Reportagem de Cesar Bianconi)