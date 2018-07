''Vou começar do zero''

O futuro de Nelsinho Piquet é incerto, mas o piloto espera ter uma chance de voltar à Fórmula 1. Ao sair da audiência, em Paris, que determinou o fim da linha para Flavio Briatore no automobilismo e a suspensão de Pat Symonds por cinco anos, Nelsinho se disse arrependido por ter aceitado bater o carro de propósito no GP de Cingapura do ano passado e, com a manobra, permitir a vitória do companheiro de Renault, o espanhol Fernando Alonso.

"Lamento amargamente pelos meus atos e por ter seguido as ordens que me deram. Desejaria não ter feito", declarou Nelsinho, que só escapou de punição por colaborar com as investigações da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "Tive de aprender algumas lições muito difíceis nos últimos 12 meses, e reconsiderar o que é mais valioso na vida. O que não mudou foi meu amor pela Fórmula 1 e a vontade de voltar a correr."

O brasileiro sabe que tal oportunidade pode demorar a aparecer e está ciente de que sua imagem como piloto foi manchada pelo episódio. Mas ainda acredita no próprio potencial. "Estou consciente de que terei de começar a minha carreira do zero."

Nelsinho também se desculpou com as pessoas que trabalham na Fórmula 1, em especial na Renault. O piloto diz que não espera por perdão ou esquecimento. "Mas, agora, as pessoas poderão tirar conclusões sobre o que verdadeiramente aconteceu", comentou.

O brasileiro admite ter se deixado levar pelas dificuldades que enfrentou na F-1. "Depois de sonhar em ser piloto de Fórmula 1 e de ter trabalhado duro para chegar a sê-lo, me encontrei à mercê de Briatore", justificou Nelsinho, lembrando que o italiano tinha o seu futuro nas mãos não só por ser seu empresário como também porque era o chefe da equipe Renault. "Mas isso não tinha a menor importância para ele", observou.

O piloto afirmou que, depois das declarações de Briatore durante a investigação do escândalo, não tem dúvidas de que foi usado no episódio e, depois, descartado. Agora, se diz aliviado por tudo ter vindo à tona. "Seu caráter (de Briatore), que era conhecido apenas por aqueles que tiveram de tratar com ele no passado, agora é público", disparou. "O momento pelo qual passava no GP de Cingapura me deixou isolado e me levou ao ato mais baixo que jamais havia imaginado praticar em toda minha vida. Agora, que estou fora da situação, não consigo nem acreditar."