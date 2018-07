'Vou usar técnica para sempre'

Antes de entrar pela primeira vez no consultório especializado, a fisioterapeuta Juliana Cersosimo, de 42 anos, já sabia quase tudo sobre medicina antienvelhecimento. As informações sobre a prática do antiaging chegou até ela por recomendações de amigos. "Já fui sabendo o que era. E tudo o que eu buscava era ter mais energia no dia a dia", diz, ao se lembrar da primeira consulta, realizada em 2009. "Há três anos comecei o tratamento, e o fiz por completo, mas ainda continuo fazendo as manutenções a cada seis meses."

Após orientação do ginecologista e do endocrinologista, Juliana começou a ser submetida a um tratamento de ingestão de vitaminas e de reposição hormonal. A principal vitamina receitada foi a do tipo D, que favorece a absorção do cálcio. Também houve indicação para a ingestão do Ômega 3, um ácido graxo que auxilia na diminuição do nível de colesterol ruim.

Segundo Juliana - atualmente trabalhando como instrutora de pilates -, a reposição dos hormônios, conciliada à técnica de antienvelhecimento, é feita de forma cutânea, com aplicação diretamente na pele. "A reposição de testosterona e progesterona é feita por meio de um creme que aplico diariamente. Prefiro esse gel. É menos agressivo ao corpo", diz.

Resultados. Para Juliana, o tratamento vem deixando ela menos "baqueada", com menos estresse e mais energia. "Pela rotina do dia a dia e do trabalho, vi que melhorei bastante e a pele ficou melhor. Tinha insônia, também, e diminuiu", conta. Por esses resultados, segundo Juliana, o tratamento antiaging poderia não ter uma data específica para ser encerrado. Com a decisão de ontem do CFM, porém, ele deveria ser suspenso "Se puder, eu vou seguir para o resto da vida, talvez em proporções menores", afirma. "Mas também sei que alimentação saudável e atividade física são fundamentais", acrescenta.

/ DAVI LIRA