Vox Populi aponta Dilma 8 pontos à frente de Serra

No cálculo geral, Dilma tem 48 por cento das intenções de voto, enquanto Serra tem 40 por cento.

Considerando apenas os votos válidos (sem contar brancos, nulos e indecisos), Dilma tem vantagem de 9,1 pontos percentuais. Neste cálculo, a petista aparece com 54,5 por cento e Serra com 45,4 por cento. Brancos e nulos totalizaram 6 por cento, mesmo índice de indecisos.

A pesquisa, divulgada pelo portal iG, foi realizada entre 10 e 11 de outubro junto a 3.000 eleitores, com margem de erro de 1,8 ponto percentual.

Pesquisa Datafolha divulgada no sábado, a primeira do segundo turno, mostrou números similares aos do Vox Populi. Dilma ficou com 48 por cento e Serra com 41 por cento. Considerando apenas os votos válidos, a petista teve 54 por cento contra 46 por cento de Serra.

Na eleição de primeiro turno, realizada em 3 de outubro, Dilma recebeu 46,91 dos votos válidos e Serra ficou com 32,61 por cento.

DEBATE

O Vox Populi mediu também o impacto do debate entre presidenciáveis, realizado no domingo pela Bandeirantes.

De acordo com o portal iG, entre os entrevistados, 22 por cento disseram ter assistido ao debate, enquanto 77 por cento disseram não ter visto. Dos que não assistiram, 39 por cento disseram ter ouvido falar do debate e 60 por cento, ao contrário, não ouviram falar.

Entre os que assistiram ou tomaram conhecimento do debate, 37 por cento disseram que Dilma saiu vitoriosa do confronto. Para 32 por cento, a vitória no debate foi de Serra. Já 31 por cento não souberam ou não responderam.

