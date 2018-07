Vox Populi confirma liderança de João Henrique em Salvador Pesquisa do Instituto Vox Populi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal A Tarde confirma a liderança do candidato João Henrique Carneiro (PMDB) na disputa pela prefeitura de Salvador. De acordo com o Vox Populi, o peemedebista tem 49 por cento das intenções de voto e seu concorrente Walter Pinheiro (PT), 37 por cento. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 800 pessoas. Nulos e brancos chegaram a 7 por cento; 6 por cento não sabem em quem vão votar e 1 por cento respondeu que não comparecerá às urnas no próximo domingo. Atual prefeito de Salvador, João Henrique teve duas pesquisas favoráveis na reta final do segundo turno na capita baiana. Na noite de quarta-feira, o Datafolha o colocou 10 pontos à frente de Pinheiro - 50 por cento contra 40 por cento. Considerando apenas os votos válidos do Datafolha, os percentuais bateriam 56 por cento para João Henrique, e 44 por cento para Walter Pinheiro. Os indecisos somam 3 por cento e nulos e brancos 7 por cento. João Henrique comemorou os resultados das pesquisas: "O Datafolha confirma o que sentimos nas ruas. Creio que a diferença de 10 pontos nos votos estimulados e de 12 pontos nos votos válidos está aquém da força que recebemos diretamente da população", afirmou. Walter Pinheiro avaliou, porém, que as pesquisas não são 100 por cento seguras. Afirmou que, se assim fossem, ele não estaria disputando o segundo turno. O candidato petista lembrou que começou a campanha em 13 de julho "com apenas 3 por cento e nenhum instituto previa a nossa virada". Confiante, disse que o principal indicador da sua campanha "é a receptividade crescente que verificamos nas ruas, nas nossas caminhadas, no contato com a população". (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)