Vox Populi mostra disputa estável, Marina e Dilma têm empate técnico no 2º turno Nova pesquisa Vox Populi mostrou um quadro eleitoral praticamente estável na disputa pelo Palácio do Planalto, com dianteira da presidente Dilma Rousseff (PT) nas intenções de voto para o primeiro turno e empate técnico entre a petista e a candidata do PSB, Marina Silva, num segundo turno.