'Vulcano' lidera votação online para nomear nova lua de Plutão

Shatner, que interpretou o capitão James T. Kirk da nave estelar Enterprise no programa lançado em 1966, propôs o nome no início deste mês, em resposta a um apelo de cientistas para ajudar na escolha dos nomes de duas luas recém-descobertas de Plutão.

Vulcano está entre 21 nomes na disputa em uma pesquisa online, organizada pelo SETI Institute, da Califórnia, cuja equipe de astrônomos descobriu as luas.

Até quarta-feira, Vulcano estava claramente na frente, recebendo mais de 100 mil dos mais de 330.000 votos.

Shatner, que atuou junto com Leonard Nimoy, que interpretou Spock no seriado de ficção científica, buscou apoio para Vulcano na quarta-feira em sua conta no Twitter, escrevendo: "Estamos nos aproximando de 120 mil votos para Vulcano no PlutoRocks.com! Você já votou hoje?".

Até agora, as duas luas, cada uma delas com cerca de 20 a 30 quilômetros de extensão, são conhecidas como P4 e P5. A lua P4 foi descoberta em 2011 e a P5, um ano depois.

Antes das descobertas, os astrônomos tinham identificado e nomeado três das luas de Plutão -- Caronte, Nix e Hidra.

A votação para os nomes das novas luas termina em 25 de fevereiro. Os nomes selecionados serão submetidos à análise da União Astronômica Internacional.

"Vamos torcer para que a UAI considere que Vulcano é um bom nome", disse Shatner em outro tweet.

