Vulcão chileno causa cancelamento de voos na Austrália Companhias aéreas da Austrália cancelaram mais voos hoje, por causa das cinzas expelidas pelo vulcão Puyehue, no Chile. As empresas Qantas Airways e Virgin Australia informaram que uma nova nuvem de cinzas perto de Perth provocou a suspensão dos voos na cidade, que é capital do Estado da Austrália Ocidental e local estratégico para os transportes no setor internacional de energia e mineração.