Vulcão continua expelindo gás e cinzas após erupção em El Salvador

A atividade do vulcão Chaparrastique, um dos mais ativos do país centro-americano e localizado no Estado de San Miguel, 140 quilômetros a leste de San Salvador, causou o desalojamento de 1.635 pessoas no domingo para sete albergues, segundo dados da Defesa Civil.

Não havia registro de feridos.

"O vulcão Chaparrastique continua gerando gases combinados com pequenas emissões de cinzas, o que é normal depois de uma erupção", afirmou o Ministério do Meio Ambiente em sua conta no Twitter.

No entanto, alguns moradores permaneciam nas encostas do vulcão porque se negaram a abandonar a área.

"A quem resistiu à retirada das zonas de risco, peço que se desloquem para os albergues para maior segurança. Graças a Deus essa emergência não causou vítimas nem danos graves", disse o presidente salvadorenho, Mauricio Funes, em rede nacional.

A erupção da manhã de domingo provocou a suspensão de mais de 36 voos internacionais no país no domingo à noite, entre partidas e chegadas, segundo funcionários do terminal aéreo e de companhias.

Autoridades salvadorenhas mantêm um alerta amarelo em nível nacional e um alerta laranja para o Estado de San Miguel.

(Reportagem de Hugo Sánchez, com reportagem adicional de Ulises Rodríguez)