Vulcão entra em erupção em Sumatra, milhares são evacuados

O Monte Sinabung, na região de Sumatra, entrou em erupção perto de meia noite (hora local) após emitir estrondos por vários dias, provocando pânico entre os residentes locais antes do início de uma evacuação em massa.

A Indonésia encontra-se no Anel de Fogo do Pacífico, uma área rodeada de vulcões e fraturas geológicas. A erupção fez com que as autoridades emitissem um alerta vermelho de evacuação.

Duas pessoas morreram por problemas respiratórios e outra por ataque cardíaco, enquanto outros moradores locais ficaram feridos durante acidentes nas estradas, já que caminhões, ambulâncias e ônibus foram mobilizados para participar da operação de resgate.

As autoridades evacuaram pelo menos 12.000 pessoas nas zonas altas nas encostas do vulcão de 2.460 metros e as levaram a refúgios temporários, numa zona predominantemente agrícola. Elas foram orientadas a permanecer nos refúgios por uma semana, segundo autoridades locais.