Vulcão entra em erupção na Islândia

O vulcão mais ativo da Islândia, Grimsvotn, entrou em erupção neste sábado, mas cientistas acreditam que ele dificilmente causará os mesmos problemas que outro vulcão islandês, o Eyjafjallajokull, provocou na Europa em 2010.

Na época, as cinzas do vulcão se espalharam por todo o continente, o que levou à suspensão de voos e a um caos aéreo que durou semanas na Europa.

Foi a maior interrupção do tráfico aéreo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, afetando cerca de 10 milhões de viajantes de todo o planeta.

Cinzas

O Grimsvotn, que fica no sul da Islândia, não estava ativo desde 2004. Um representante do instituto meteorológico do país afirmou à agência Reuters que suas cinzas chegaram a 15 km de altitude neste sábado.

Mas especialistas acreditam que ele deve apenas causar problemas em seus arredores. Ainda assim, autoridades previam a restrição dos voos para a região.

Até a noite de sábado, a empresa Icelandair disse que suas viagens não haviam sido interrompidas.

"Não acreditamos que a erupção do Grimsvotn afetará o tráfego aéreo", disse o diretor de comunicações da empresa aérea, Gudjon Arngrimsson.