Vulcão entra em erupção no Chile e tem série de explosões

SANTIAGO DO CHILE - A reativação do vulcão Llaima, a cerca de 600 km ao sul de Santiago do Chile, obrigou neste sábado, 4, a decretação de alerta vermelho e o início da retirada das pessoas que se encontram em seus arredores, informa a imprensa local. O vulcão, que há meio ano não apresentava nenhuma atividade, voltou a entrar em erupção na noite da sexta-feira e registra explosões constantes de material incandescente que se elevam até 600 metros sobre a cratera de 3.210 metros de altitude. As autoridades ordenaram o fechamento do Parque Nacional Conguillío, onde fica o Llaima, e tiraram as 14 pessoas que se encontravam nele: cinco pedreiros, sete guardas e dois turistas, um espanhol e outro chileno. Assim informa a edição digital do jornal El Mercurio, que acrescenta que também foram retiradas três pessoas do centro de esqui das Araucarias. Além disso, a intendência (governo) da região da Araucanía decretou alerta vermelho em oito localidades próximas, de onde pretende tirar cerca de 70 pessoas devido ao perigo que representa a queda de cinza e escória e a formação de novas inundações. O comitê regional de emergência, que se reuniu neste sábado em Temuco, decidiu também realizar um cadastro dos animais domésticos da região e analisar o tipo de cinza que o vulcão expulsa. O Llaima, considerado um dos vulcões mais ativos da América do Sul, fica a cerca de 76 km ao nordeste de Temuco, capital da região da Araucanía, e a seus pés ficam as localidades de Curacautín, Cherquenco e Melipeuco.