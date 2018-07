Vulcão entra em erupção no Equador

A entrada em erupção do vulcão Tungurahua, levou as autoridades locais da província equatoriana de Chimborazo a ordenar a evacuação de cerca de mil moradores de vilarejos próximos. Os moradores estão passando as noites em abrigos localizados a distâncias seguras do vulcão. Durante o dia, eles podem retornar para suas casas e cuidar de seus animais e plantações. O Monte Tungurahua é um dos vulcões mais ativos do mundo. Em julho de 2006, milhares de pessoas foram evacuadas quando a lava escorreu em direção aos vilarejos, destruindo casas e plantações. Entidades locais já pediram para o governo federal do Equador transfira os moradores para outros lugares evitando assim que eles corram mais riscos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.