Vulcão Etna tem maior erupção em seis anos

O vulcão Etna, o mais ativo da Europa, teve na madrugada da última terça-feira sua maior erupção dos últimos seis anos. O espetáculo de lava e cinzas atraiu turistas para a montanha, segundo informou a BBC nesta quarta-feira, 5. O Etna, situado na ilha italiana da Sicília, voltou à normalidade nesta quarta, segundo informou o departamento de Defesa Civil da Itália nesta quarta. O Etna expeliu da sua cratera sudeste, a cerca de 1.950 metros de altitude, uma coluna de lava que desceu em direcção ao Vale de Bove. O vulcão é considerado "seguro" porque a lava desce na direção de uma região inabitada há anos. A explosão gerou uma nuvem de cinzas que atingiu as povoações de Milo, Giarre e Fornazzo - já acostumados com as cinzas - devido aos ventos, segundo o boletim da Defesa Civil.