Vulcão faz Gol cancelar voos para Argentina e Uruguai Todos os voos da companhia aérea Gol programados para hoje, com origem e destino em Buenos Aires (aeroportos internacionais Ministro Pistarini e Aeroparque Jorge Newbery) e Montevidéu foram cancelados. Segundo a empresa, o motivo do cancelamento é o avanço da nuvem de cinzas do vulcão Puyehue, no Chile.