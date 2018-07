Vulcão faz Pluna cancelar voos entre Argentina e Uruguai A companhia aérea Pluna cancelou suas operações entre Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, por causa das cinzas do vulcão chileno Puyehue, que voltaram a afetar o espaço aéreo argentino. A Aerolíneas Argentinas e a Austral informaram que suspenderam as operações até as 18 horas pelo mesmo motivo. As empresas não emitiram novo comunicado após esse horário. Segundo as duas empresas, continuam suspensas as operações de ida e volta para os aeroportos argentinos de Bariloche, Chapelco, Neuquén, Trelew, Viedma e Santa Rosa.