Vulcão faz Pluna cancelar voos entre Argentina e Uruguai A companhia aérea Pluna cancelou três voos entre Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, por causa das cinzas do vulcão chileno Puyehue. Segundo a empresa, foram cancelados os voos PU157 e PU169, que sairiam de Montevidéu com destino a Buenos Aires, e o voo PU170, que realizaria o trajeto inverso. Em nota, a Pluna informou que a decisão de cancelar os voos foi tomada para atender os informes oficiais sobre a situação das cinzas na rota de voo da empresa, como instruções de operação do fabricante das aeronaves.