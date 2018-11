Vulcão islandês para de expelir cinzas

O vulcão Grimsvotn, que entrou em erupção no sábado, está apenas expelindo vapor, e as preocupações sobre o impacto no tráfego aéreo em consequência da presença de cinzas na atmosfera estão diminuindo, afirmaram.

"Há indícios de que realmente está cessando. Não há nuvens detectadas desde meio-noite (horário de Brasília) e a última nuvem ocorreu aproximadamente às 23h10 (de terça-feira). Desde então, parece que principalmente vapor está saindo da cratera", disse Hrafn Gudmundsson, do serviço meteorológico da Islândia.

Uma autoridade britânica disse que a erupção de cinzas havia "cessado".

A Eurocontrol, agência europeia para o controle de tráfego aéreo, disse em sua página no Twitter que a erupção estava chegando ao fim.

O departamento meteorológico britânico informou em seu site que estava aguardando confirmações oficiais.

O vulcão mais ativo da Islândia provocou o cancelamento de mais de mil voos no norte da Europa entre terça e quarta-feira, devido a temores com a segurança aérea.

Alertas contra a nuvem de cinzas foram suspensos na Grã-Bretanha e na Irlanda na quarta-feira, mas os aeroportos de Bremen e Hamburgo, na Alemanha, ficaram fechados temporariamente, e Berlim também pode sofrer consequências.

O secretário britânico dos Transportes, Philip Hammond, disse à emissora Sky News que a Grã-Bretanha estava se preparando para a possibilidade de uma nova interrupção nos voos.

"(A nuvem de cinzas) deve voltar em nossa direção no final desta semana", afirmou.

